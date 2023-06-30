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رياضة

"يوفنتوس" يعلن رحيل هذا اللاعب عن صفوفه

Lebanon 24
30-06-2023 | 10:46
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أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو عن صفوفه.
 
وخاض الكولومبي 314 مباراةً بألوان "البيانكونيري" بجميع المسابقات، موقّعًا 26 هدفًا. (bein sports)
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