"يوفنتوس" يعلن رحيل هذا اللاعب عن صفوفه

أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو عن صفوفه.

وخاض الكولومبي 314 مباراةً بألوان "البيانكونيري" بجميع المسابقات، موقّعًا 26 هدفًا. (bein sports)