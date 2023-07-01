"برشلونة" يفسخ عقد لاعبه الفرنسي.. من هو؟

فسخ "برشلونة" عقد مدافعه الفرنسي، صامويل أومتيتي، حسب بيان رسمي صادر من النادي الجمعة 30 حزيران.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "توصل برشلونة وصامويل أومتيتي إلى اتفاق بشأن فسخ العقد الذي كان ممتدًا بينهما حتى نهاية موسم 2025-26 بالتراضي.. برشلونة يعرب عن امتنانه لأومتيتي ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

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وعصفت الإصابات بمسيرة أومتيتي مع "برشلونة"، لا سيما الفترة التي أعقبت فوز اللاعب بكأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده فرنسا، حيث اضطر لإجراء عمليات جراحية في الركبة، ما غيّبه عن المشاركة لشهور عديدة.





ومع بداية الموسم الماضي، قرر "برشلونة" إعارة اللاعب إلى ليتشي الإيطالي، وعقب نهاية فترة الإعارة قرر المدرب تشافي هيرنانديز الاستغناء عن خدماته، ليتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وجاء رحيل أومتيتي عن النادي لتخفيف الأعباء في فاتورة أجور النادي، الذي يمر بضائقة مالية في الوقت الحالي، ومن المرجّح أن يتبع أومتيتي لاعبون آخرون في طريقهم لمغادرة البارسا، أمثال سيرجينيو ديست وكليمنت لينغليه. (win win)