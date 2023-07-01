شاهد أجمل هدف في دوري الأبطال للموسم المنصرم

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة أفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، التي توج بلقبها "مانشستر سيتي" على حساب "إنتر" الإيطالي بفوزه عليه في النهائي بهدف دون رد.

وسجل نجم إنتر ميامي الأميركي الجديد، هدفه الجميل لصالح فريقه السابق "سان جيرمان" في مرمى نادي "بنفيكا" البرتغالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023 Advertisement

وجاء هدف لاعب ريال مدريد، الجناح البرازيلي فينيسيوس في مرمى "مانشستر سيتي" خلال نصف النهائي، في المركز الثاني، والثالث من نصيب الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند. (روسيا اليوم)