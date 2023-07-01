Advertisement

رياضة

شاهد أجمل هدف في دوري الأبطال للموسم المنصرم

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1083019-638237691867276919.jpg
Doc-P-1083019-638237691867276919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جائزة أفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، التي توج بلقبها "مانشستر سيتي" على حساب "إنتر" الإيطالي بفوزه عليه في النهائي بهدف دون رد.
وسجل نجم إنتر ميامي الأميركي الجديد، هدفه الجميل لصالح فريقه السابق "سان جيرمان" في مرمى نادي "بنفيكا" البرتغالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
Advertisement
وجاء هدف لاعب ريال مدريد، الجناح البرازيلي فينيسيوس في مرمى "مانشستر سيتي" خلال نصف النهائي، في المركز الثاني، والثالث من نصيب الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-07-01
08:00 | 2023-07-01
04:30 | 2023-07-01
02:00 | 2023-07-01
23:00 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website