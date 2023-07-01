بينهما لاعب "ريال مدريد".. نجمان متهمان بجريمة "خطيرة" في بلادهما!

دخل الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بنادي "ريال مدريد" الإسباني، كـ"متهم" بجريمة "خطيرة" ببلاده.

لكن مودريتش ليس وحيداً في هذه "المصيبة"، فالخميس الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في كرواتيا، مودريتش ومواطنه ديان لوفرين، بالإدلاء بشهادة زور بخصوص إحدى القضايا السابقة المتعلقة بالفساد المالي والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى عقد صفقات مشبوهة.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الإسبانية، أنّ النيابة العامة في مدينة أوسييك الكرواتية، جدّدت اتهام مودريتش ولوفرين بالإدلاء بشهادة زور، خلال وقوفهما أمام المحكمة كشاهدين في قضية رئيس نادي "دينامو زغرب" السابق زدرافكو ماميتش، يوم 13 حزيران 2017.

وفي ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن المواعيد وتوقيعه على العقود التي تتعلق بأموال صفقة انتقاله من نادي "دينامو زغرب" إلى "توتنهام هوتسبيرز" الإنكليزي، ولكن وفقاً للاتهام، فإنّ مودريتش قد شهد "زوراً" حيث كان هناك تضارب في تصريحاته.

وتعود القضية إلى محاكمة زدرافكو ماميتش، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في نادي "دينامو زغرب"، بسبب عقد صفقات مشبوهة، وفي مقدمتها صفقتا انتقال مودريتش إلى "توتنهام" الإنكليزي عام 2008، ولوفرين إلى نادي "أولمبيك ليون" في عام 2010. وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الإسبانية، أنّ النيابة العامة في مدينة أوسييك الكرواتية، جدّدت اتهام مودريتش ولوفرين بالإدلاء بشهادة زور، خلال وقوفهما أمام المحكمة كشاهدين في قضية رئيس نادي "دينامو زغرب" السابق زدرافكو ماميتش، يوم 13 حزيران 2017.وفي ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن المواعيد وتوقيعه على العقود التي تتعلق بأموال صفقة انتقاله من نادي "دينامو زغرب" إلى "توتنهام هوتسبيرز" الإنكليزي، ولكن وفقاً للاتهام، فإنّ مودريتش قد شهد "زوراً" حيث كان هناك تضارب في تصريحاته.وتعود القضية إلى محاكمة زدرافكو ماميتش، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في نادي "دينامو زغرب"، بسبب عقد صفقات مشبوهة، وفي مقدمتها صفقتا انتقال مودريتش إلى "توتنهام" الإنكليزي عام 2008، ولوفرين إلى نادي "أولمبيك ليون" في عام 2010.

وفي المقابل، حُكم على زدرافكو ماميتش بالسجن لمدّة 6 سنوات ونصف السنة، ولكنه نجح في الفرار إلى البوسنة والهرسك حيث يعيش هناك حالياً، وذلك بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي واستيلائه بشكل غير قانوني على مبلغ 15.5 مليون يورو من صفقة انتقال مودريتش إلى "توتنهام" خلال تلك الفترة.