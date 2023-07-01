ببيان مطول.. هكذا علق مبابي على أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا

أصدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بيانا، دعا فيه إلى إنهاء أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا منذ أيام.
وقال: "مثل كل الفرنسيين، شعرنا بالصدمة بسبب الموت الوحشي للفتى نائل. بادئ ذي بدء فإن قلوبنا تتجه إليه وإلى أسرته الذين نقدم لهم خالص تعازينا".
وأضاف: "من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة. فمنذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد شكله".
وتابع قائلاً: "بالنسبة للكثيرين منا من أحياء الطبقة العاملة، هذه المشاعر من الألم والحزن نشاركها أيضا. لكن هذه المعاناة تضاف إلى مساعدة العاجزين في عملية حقيقية لتدمير الذات".
وأشار إلى أن "العنف لا يحل شيئا، حتى عندما ينقلب بلا كلل ضد أولئك الذين يعبرون عنه وعائلاتهم وأحبائهم وجيرانهم. إنها ممتلكاتك التي تدمرها، وأحياؤك ومدنك".
وختم بالقول: "في سياق التوتر الشديد هذا، لا يمكننا أن نظل صامتين وضميرنا المدني يشجعنا على الدعوة إلى التهدئة والوعي والمساءلة".
وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، اعتقال 994 شخصا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي، على خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري برصاص الشرطة.
وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة، إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا خلال أعمال الشغب التي تراجعت حدتها". (سكاي نيوز عربية)