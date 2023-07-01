ببيان مطول.. هكذا علق مبابي على أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا

أصدر نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بيانا، دعا فيه إلى إنهاء أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا منذ أيام.

وقال: "مثل كل الفرنسيين، شعرنا بالصدمة بسبب الموت الوحشي للفتى نائل. بادئ ذي بدء فإن قلوبنا تتجه إليه وإلى أسرته الذين نقدم لهم خالص تعازينا".

وأضاف: "من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة. فمنذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد شكله".