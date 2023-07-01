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رياضة

يوفنتوس يكشف تفاصيل صفقة "ابن الرئيس"

Lebanon 24
01-07-2023 | 16:00
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أعلن يوفنتوس الإيطالي، أنه تعاقد مع الأميركي تيم وياه جناح ليل الفرنسي مقابل 10.3 مليون يورو (11.24 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وأوضح يوفنتوس أن المقابل المالي قد يرتفع إلى إجمالي 3.1 مليون يورو في صورة مكافآت تعتمد على أهداف رياضية، حيث يستهدف النادي تعويض رحيل الجناح الكولومبي خوان كوادرادو بعد نهاية عقده عقب فترة طويلة مع النادي.
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ولعب وياه، الذي بدأ مسيرته في فريق الشباب لباريس سان جرمان الفرنسي، 4 مواسم مع ليل وخاض أكثر من 100 مباراة معه وفاز بلقب الدوري مع الفريقين في فرنسا.
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