حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)

Advertisement

توفي السائق الهولندي الشاب ديلانو فانت هوف في حادث سيارة خلال سباق في حلبة سبا-فرانكورشان.وكان السائق (18 عاماً) الفائز بلقب بطولة فورمولا 4 الإسبانية في 2021 يقود لفريق إم.بي الهولندي خلال جائزة بلجيكا الكبرى في حلبة مبتلة، ضمن بطولة أوروبية لسباقات السيارات.وقال فريقه "يؤكد إم.بي موتورسبورت بحزن عميق وفاة سائقنا ديلانو فانت هوف نتيجة حادث في السباق الثاني لبطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية في حلبة سبا فرانكورشان".والسباق، الذي أقيم وسط رذاذ كثيف وأجواء رطبة، كان ضمن برنامج دعم سباق سبا 24 ساعة للتحمل.ووقفت فرق فورمولا 2 والسائقون المنافسون بجائزة النمسا الكبرى دقيقة صمت.وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي "ديلانو مات وهو يطارد حلمه من أجل الوصول لقمة سباقات السيارات، يقدم مجتمع الرياضة بأكمله التعازي لعائلته ومحبيه".