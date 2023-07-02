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رياضة

وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. والسبب غير مُتوقع!

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:00
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توفي لاعب كمال أجسام معروف على يوتيوب باسم "Joesthetics" عن عمر يناهز 30 عاماً، بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام.

وفي مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي، تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.
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وقال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

وإثر وفاته، كتبت صديقة جو على "إنستغرام" قائلة: "كنت معه خلال رحلة المرض، اشتكى من ألم في رقبته قبل أيام من الوفاة".

واكتسب جو شهرة من خلال روتين كمال الأجسام الذي يتبعه بمحتوى يشاركه من المتابعين بشكل شبه يومي.

وعلق أحد المتابعين على خبر وفاته قائلاً: "أرقد بسلام يا أخي، لقد ألهمتني بعدة طرق. حلّق عالياً".

بدوره، قال آخر: "رجل كبير بقلب أكبر! سأفتقدك !!!".
 
 
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