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رياضة

تصريحٌ لافت للاعبة تنس أميركية.. ماذا قالت عن إحدى الدول العربية؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:00
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قالت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة عالمياً إن الاستثمار السعودي المحتمل في التنس قد يساعد اتحاد اللاعبات المحترفات في سعيه للوصول إلى مساواة في الجوائز المالية مع بطولات الرجال.

وأظهرت السعودية اهتماماً كبيراً بالرياضة وضخت الملايين في كرة القدم وبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات والملاكمة في السنوات الأخيرة، وأنهت سلسلة (إل.آي.في) المدعومة من المملكة خلافاً استمر لعامين مع رابطة الغولف للمحترفين والرابطة الأوروبية وحدث اندماج.
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وقال رئيس اتحاد لاعبات التنس المحترفات ستيف سايمون إنه لا تزال هناك "مشكلات كبيرة" في النقاش المستمر مع السعودية حول استضافة محتملة لبطولات المحترفات، ولم تتخذ الرابطة أي قرار بعد أو تدخل في مرحلة المفاوضات مع المملكة.
وقالت بيغولا وهي عضوة في مجلس اتحاد اللاعبات المحترفات: "أنا متأكدة أننا سنتحدث وسيبدأ الأمر".
ويحصل الرجال والسيدات على جوائز متساوية في البطولات الأربع الكبرى لكن جوائز بطولات المحترفات تكون أقل من بطولات اتحاد المحترفين المنفصلة، بينما أعلن اتحاد المحترفات الأسبوع الماضي بعض الخطط لمعالجة الأمر في السنوات المقبلة.
وأضافت بيغولا أنه إذا كان بوسع السعودية "المساعدة في توزيع جوائز مالية متساوية، ستكون هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكن تحقيقها".
وتابعت: "أتمنى أن نفكر في الإيجابيات، أتمنى أن يحدث شيء جيد من هذا الأمر".
وكان رئيس اتحاد المحترفين أندريا غاودينسي قال الشهر الماضي إنه عقد مناقشات مع صندوق الاستثمار العام السعودي وبعض المستثمرين المحتملين الآخرين بخصوص مشاريع تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية والأحداث والتكنولوجيا.
وقال كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً في منافسات الرجال إنه ليس لديه أي شك أنه سيشارك في المستقبل في بطولات في السعودية.
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