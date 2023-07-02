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رياضة

بعد مسيرة حافلة.. "المايسترو" خوان ماتا يودّع غلطة سراي

Lebanon 24
02-07-2023 | 08:00
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ودع النجم الإسباني المخضرم خوان ماتا، بطل العالم وأوروبا مع منتخب إسبانيا، فريقه غلطة سراي التركي بعد موسم واحد توج خلاله معه بطلاً للدوري، في الوقت الذي أبدى فيه فخره "بأن يكون جزءاً من هذه العائلة للأبد".
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وجاء في رسالة نشرها النادي التركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "مايسترو، نتمنى لك النجاح في مسيرتك المستقبلية".
وخاض صاحب الـ35 عاماً خلال الموسم المنقضي 18 مباراة مع غلطة سراي، منها 5 كأساسي، وسجل 3 أهداف وصنع آخر.
وانضم نجم الوسط الإسباني لصفوف بطل تركيا قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

من جانبه، كتب ماتا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لست حزيناً لأن المسيرة انتهت، ولكني سعيد لأنها حدثت بالفعل"، في إشارة لخطوة انتقاله لغلطة سراي.
وأضاف: "نحن أفضل فريق في البلاد، بسبب التفاني والاحترافية، والأهم، الحب والوفاء لشعار النادي".
وتابع: "سأظل دائماً واحد منكم"، في الوقت الذي مازح فيه زميله في الفريق، النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائلاً: "شكراً لمنحي البطولة الوحيدة التي كانت تنقصني، ولكنك لا زلت مديناً لي بالأموال الخاصة بمراهناتنا على الركلات الحرة".
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