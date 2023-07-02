27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نادي سدني الأرز والمؤسسة الإعلامية يكرمان منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة
Lebanon 24
02-07-2023
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تكريم منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة في بانكستاون سدني، بدعوة من رئيس نادي سدني الأرز للكرة الطائرة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية والي وهبة.
وسبق التكريم مؤتمر صحافي أجابت فيه مديرة المنتخب كارلا الترك غلمية وقائدة المنتحب ريبيكا عقل على اسئلة الصحافيين.
Advertisement
حضر الحفل القنصل اللبناني ريمون الشملاتي، رئيس بلدية كانتربري بانكستاون بلال حايك، وجمعيات ورجال أعمال واعلاميون.
قدمت المناسبة الاعلامية داليدا اسكندر، تلاها رئيس تحرير التلغراف انطوان القزي الذي القى كلمة المؤسسة الاعلامية ونادي سدني الارز، ثم كانت كلمة لمديرة المنتخب كارلا الترك التي شكرت وهبة، باسم الاتحاد على هذا التكريم.
وبعد عرض شريطي فيديو عن مباريات المنتخب وآخر عن نادي سدني الأرز، قطع وهبة والقنصل شملاتي ومدير نادي سدني الارز جو حداد ومديرة المنتخب وشاهين قالب الحلوى المعد للمناسبة.
ثم وزعت الدروع والميداليات على أعضاء المنتخب من رياضيات واداريين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
Advertisement
الأكثر قراءة
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
10:22 | 2023-07-01
01/07/2023 10:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
Lebanon 24
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
13:36 | 2023-07-01
01/07/2023 01:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
14:05 | 2023-07-01
01/07/2023 02:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
12:46 | 2023-07-01
01/07/2023 12:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالمراهقات.. جيهان زوجة راغب علامة بغاية الجمال في أغنيّة مع إبنها لؤي (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالمراهقات.. جيهان زوجة راغب علامة بغاية الجمال في أغنيّة مع إبنها لؤي (فيديو)
09:22 | 2023-07-01
01/07/2023 09:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2023-07-02
وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. والسبب غير مُتوقع!
23:00 | 2023-07-01
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
16:00 | 2023-07-01
يوفنتوس يكشف تفاصيل صفقة "ابن الرئيس"
15:00 | 2023-07-01
سوريا تستضيف بطولة آسيوية كبرى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
14:00 | 2023-07-01
استخدمه طيلة 70 عاما.. "أتلتيكو مدريد" يستعيد شعاره القديم (صورة)
12:53 | 2023-07-01
في اليوم الرابع للاحتجاجات الفرنسية.. رسالة عاجلة من مبابي للفرنسيين
فيديو
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
02/07/2023 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
02/07/2023 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
02/07/2023 14:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact