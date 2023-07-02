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رياضة

نادي سدني الأرز والمؤسسة الإعلامية يكرمان منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:36
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 تم تكريم منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة في بانكستاون سدني، بدعوة من رئيس نادي سدني الأرز للكرة الطائرة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الاعلامية والي وهبة. 
 
وسبق التكريم مؤتمر صحافي أجابت فيه مديرة المنتخب كارلا الترك غلمية وقائدة المنتحب ريبيكا عقل على اسئلة الصحافيين.
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حضر الحفل القنصل اللبناني ريمون الشملاتي، رئيس بلدية كانتربري بانكستاون بلال حايك، وجمعيات ورجال أعمال واعلاميون.
 
قدمت المناسبة الاعلامية داليدا اسكندر، تلاها رئيس تحرير التلغراف انطوان القزي الذي القى كلمة المؤسسة الاعلامية ونادي سدني الارز، ثم كانت كلمة لمديرة المنتخب كارلا الترك التي شكرت وهبة، باسم الاتحاد على هذا التكريم.
 
وبعد عرض شريطي فيديو عن مباريات المنتخب وآخر عن نادي سدني الأرز، قطع وهبة والقنصل شملاتي ومدير نادي سدني الارز جو حداد ومديرة المنتخب وشاهين قالب الحلوى المعد للمناسبة.
 
ثم وزعت الدروع والميداليات على أعضاء المنتخب من رياضيات واداريين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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