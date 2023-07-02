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رياضة

رسميا.. الهلال السعودي يعلن عن مدربه الجديد

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:00
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أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس من دون أن يكشف عن مدة العقد.

وقال نادي العاصمة السعودية على حسابه في موقع "تويتر" في شريط فيديو مصور يظهر فيه المدرب الجديد "الزمن يمضي والحياة تتجدد.. للقصة فصول لم تنته. جورجي جيزوس عائد إلى الهلال".
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وكان جيزوس أعلن عن رحيله عن نادي فنربخشة التركي في 12 يونيو الماضي في ظل أنباء حينها عن إمكانية توليه تدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي انتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

ويملك جيزوس تجربة سابقة مع الهلال عندما قاده في موسم 2019.

ويملك ابن الثامنة والستين تاريخا حافلا في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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