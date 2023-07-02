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رياضة

مانشستر يونايتد يغري سفيان أمرابط بعرض جديد

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:00
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ذكرت تقارير إعلامية أن النجم المغربي سفيان أمرابط تلقى عرضا جديدا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يرغب بشدة في خدمات لاعب فيورنتينا الإيطالي.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 حزيران 2024، لذا لن يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.
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وذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن مانشستر يونايتد اتفق مع أمرابط على الشروط الشخصية، حيث سيحصل على ضعف راتبه الحالي مع فيرونتينا.

وحدد فيورنتينا 30 مليون يورو للموافقة على بيع أمرابط، الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال لبرشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول.

من جهته، قال موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي إن "مان يونايتد" يضغط للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، حيث قدم "عرضا مرتفعا للغاية".

وأضاف: "موقف فيورنتينا هو نفسه دائما: نعم للبيع، لكن ليس بأقل من 30 مليونا".

يشار إلى أن أمرابط، الذي انضم لفريق فيورنتينا في يناير 2020، تألق بشدة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في حصول المغرب على المركز الرابع، في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بتاريخ المونديال. (سكاي نيوز)          
المصدر: سكاي نيوز عربية
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