بدلا من ميسي.. 5 أسباب قد تقنع محمد صلاح باللعب في السعودية

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ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة بعض الأوساط السعودية في الحصول على خدمات نجم ليفربول، محمد صلاح، بعد فشل إتمام صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.وأورد موقع "غول" الرياضي 5 عوامل قد تقنع نجم ليفربول بالموافقة على عرض سعودي، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن رفض "الملك المصري" اللعب في السعودية خلال الفترة المقبلة.ونقل موقع "فوتبول إنسايدر" عن "مصادر" إن المهاجم المصري، البالغ 31 عاما، قرر البقاء في آنفيلد، في الموسم المقبل، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.وأشار إلى أن صلاح قد رفض الانتقال إلى السعودية، هذا الصيف، لكن هذا لا يمنع أنه قد يفكر في هذا الاحتمال مستقبلا.وقال موقع "غول": "صلاح مستقر في ناديه الإنكليزي لكن ما يحدث في سوق الانتقالات الحالية وانتقال النجوم تباعا لدوري روشن السعودي يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع ويجعل أحلام السعوديين دون حدود".وفي حالة صلاح، "المال ليس العامل الوحيد الذي قد يُغريه للعب في دوري روشن، بل هناك عوامل أخرى قادرة على جعله يُغادر القارة العجوز وينتقل إلى الدوري السعودي وارتداء قميص أحد أنديته العريقة".وأورد التقرير خمسة عوامل، الأول هو "البيئة والثقافة العربية الإسلامية"، مشيرا إلى أن البيئة العربية وخاصة الإسلامية والأماكن المقدسة في السعودية كانت عاملا مهما في إقناع بعض النجوم باللعب في دوري روشن الموسم المقبل، على رأسهم كريم بنزيما ونغولو كانتي وكاليدو كوليبالي.ويقول التقرير: "صلاح لا يختلف عن أولئك، بل يزيد عليهم بكونه نجما عربيا سيجد في السعودية أجواء عربية تُناسبه وعائلته تماما، مما قد يُشجعه كثيرا على اتخاذ تلك الخطوة الجريئة والشجاعة".والعامل الثاني هو "وضع ليفربول الصعب وصعوبة الانتقال في أوروبا" ويقول الموقع إن "مغادرة أوروبا قبل عامين أو ثلاثة كان يُعد مستحيلا لنجم بحجم محمد صلاح، لكن الوضع اختلف نسبيًا الآن"، بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه ليفربول ودخول اللاعب عامه الـ31.ويقول إنه المستقبل لا يبدو مشرقا كثيرا للريدز في إنكلترا مع قوة المنافسة وتطور المنافسين المذهل، وكذلك لا يبدو أن صلاح قادر على إيجاد ناد آخر يستطيع منحه أكثر مما حظي به في مسيرته. صلاح الآن نجم ليفربول الأول لكنه من الصعب جدًا أن ينتقل لناد آخر بنفس ذلك الوضع ،وربما بنفس الراتب.والعامل الثالث هو "القرب من مصر"، فلاشك أن قرب السعودية من مصر قادر على إقناع صلاح باللعب في الدوري السعودي، إذ سيستطيع السفر إلى بلاده وقتما يريد ودون تحمل الكثير من المشقة، والأمر لن يتخطى بضع ساعات حتى ينتقل من الرياض إلى القاهرة.وذكر التقرير أيضا عامل "المال"، وقال إنه لا يستطيع أحد أن يُنكر قيمة وأهمية المال في الحياة اليوم، ولا يمكن لأحد أن يُفكر مرتين حال عُرضت عليه المبالغ المعروضة من صندوق الاستثمار السعودي للعب في الدوري المحلي.والعامل الخامس هو "الحلول مكان ميسي"، ويقول :"ماذا لو تغير عنوان "رونالدو وميسي" إلى "رونالدو وصلاح"؟ هل تتخيل مدى الفائدة التي ستعود على النجم المصري من حلوله مكان بطل العالم في معادلة الصراع والتحدي مع نجم النصر؟"وقال التقرير: "الجميع كان يتمنى عودة تحدي رونالدو ميسي في السعودية، وبعدما فشل، وحال انتقال صلاح، ستُخلق تلك الحالة في الإعلام وبين الجمهور بشأن التنافس بين اللاعبين. صلاح بدخوله هذا التحدي، خاصة في حال انضمامه للهلال، سيُحقق الكثير من المكاسب على جميع الأصعدة، مكاسب قد تمتد حتى بعد اعتزاله كرة القدم".