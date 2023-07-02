مالك إنتر ميامي يعلن راتب ميسي.. اليكم كواليس المفاوضات





وفي لقاء مع صحيفة "إل باييس" (El Pais) الإسبانية، أكد خورخي ماس أنه سعى لسنوات لضم ميسي إلى إنتر ميامي، وهو الأمر الذي شكل القنبلة الأكبر في سوق انتقالات الدوري الأميركي لكرة القدم.

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وسيبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارا من نهاية تموز الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي. كشف أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، الراتب الضخم الذي سيحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل الانضمام للفريق، إلى جانب بعض بنود العقد التي تحمل مزايا عديدة للنجم.وفي لقاء مع صحيفة "إل باييس" (El Pais) الإسبانية، أكد خورخي ماس أنه سعى لسنوات لضم ميسي إلى إنتر ميامي، وهو الأمر الذي شكل القنبلة الأكبر في سوق انتقالات الدوري الأميركي لكرة القدم.وسيبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارا من نهاية تموز الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

راتب ميسي و"مزايا" العقد الجديد



ماس، هو أحد ملاك النادي إلى جانب شقيقه ونجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، شرح كيف حدث الانتقال وقيمة دخل ميسي، قائلا:



"دخل ميسي السنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار، وعندما يتقاعد ميسي ستكون لديه حصة في النادي، وأتخيل أن حياة ما بعد كرة القدم بالنسبة لميسي، تشبه إلى حد بعيد حياة ديفيد بيكهام أو (نجم كرة السلة) مايكل جوردان".

يذكر أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ميسي لاختيار النادي الأميركي، كان تدخل شركة "أبل"، التي وقعت العام الماضي صفقة بث بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدوري الأميركي، وشركة "أديداس" أحد أكبر رعاة الدوري، حسب صحيفة "إنترناشونال هيرالد".



وأغرى إنتر ميامي ميسي، بعرض يتضمن حصة من العائدات السنوية للمشتركين الأرجنتينيين لمشاهدة مباريات الدوري الأميركي على منصة "تلفزيون أبل".