في عقدها الخامس.. وليامز تعود إلى بطولتها المفضلة ويمبلدون

بعد 26 عاما من مشاركتها الأولى في ويمبلدون للتنس، تستعد الأميركية فينوس وليامز للمشاركة في البطولة التي فازت بها خمس مرات الاثنين وقالت اللاعبة البالغ عمرها 43 عاما إنها قد تلعب حتى بلوغ 50 عاما.

وأبلغت وليامز الصحفيين عشية مواجهة إيلينا سفيتولينا التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة "لم يحدث هذا من قبل، لذا فإذا كان بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا".



واعتزلت شقيقتها سيرينا في ختام مشوارها ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي باعتبارها أعظم لاعبة تنس في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.



لكن فينوس تخطت الإصابات رغم خروجها من قائمة أفضل ألف لاعبة في التصنيف العالمي العام الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس قريبا.



وبعد مشاركتها في بطولة أوكلاند في كانون الثاني الماضي، ابتعدت عن المنافسات لستة أشهر لتتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخاضت ثلاث مباريات فقط على الملاعب العشبية وتستعد للمشاركة في نادي عموم إنجلترا وهي المصنفة 554 عالميا.



وقالت وليامز إن الإصابة كانت بمثابة "كابوس وكانت عملية إعادة التأهيل بغيضة. لم أخض الكثير من المباريات في السنوات الماضية لكن ليس بإرادتي".



