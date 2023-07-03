رقمان لبنانيان قياسيان في بطولة ألعاب القوى.. اليكم التفاصيل

تابع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لسنة 2023 ، ونظم لقاء بألعاب القوى في مدينة كميل شمعون الرياضية بمشاركة 126 لاعبا ولاعبة ينتمون إلى عشرة اندية اتحادية وحضور رئيس الاتحاد رولان سعادة، ونائبة الرئيس ناديا نعمه، وأمين السر العام وسيم الحولي، وأمينة الصندوق ماريا كيفوركيان، والأعضاء فيليب بجاني وأيمن الشامي ونديم عبود.

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وشهدت المسابقة، تسجيل رقمين قياسيين جديدين للفئات العمرية عبر اللاعبة انجيلا طنوس من نادي بترون ستارز في مسابقة 80 مترا حواجز لفئة تحت 16 سنة – إناث، 14.80 ثانية، الرقم السابق 15.12 للاعبة بيرلا أبو رجيلي من نادي الجمهور.



كما حققت اللاعبة ايليانا معوض من نادي بترون ستارز، رقما قياسيا جديدا في مسابقة رمي الطابة لفئة تحت 12 سنة إناث، 36.40 مترا، الرقم السابق 34.90 للاعبة جاين صعب من نادي الشانفيل.