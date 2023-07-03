Advertisement

رياضة

بعد انتقاله الى السعودية.. صديقة كريم بنزيما تعلن إسلامها: قرأت القرآن وبكيت

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1083715-638239897705725542.jpg
Doc-P-1083715-638239897705725542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا، صديقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، كواليس اعتناقها الدين الإسلامي في الفترة الأخيرة.
 
وارتبطت أوزونا البالغة من العمر 32 عاما ببنزيما (35 عاما)، في صيف العام الماضي وفقا لتقارير إعلامية.
Advertisement
 
 
وقالت في مقابلة حصرية مع مجلة "إلموندو" عن لقائها الأول ببنزيما: "عندما قابلت كريم، لم أكن أعرف حقا من هو. أنا أميركية، لا أعرف الكثير عن كرة القدم! في البداية، شعرت أنه كان شخصا مختلفا".

وكشفت أنها اعتنقت الدين الإسلامي، وقالت: "حدث ذلك في أحد مساجد مدريد، حيث سمعت بعض الآيات القرآنية، فانهمرت دموعي كالأطفال. أنا إنسانة عاطفية جدا، لكنني بحثت بعد ذلك في هذا الدين، وبدا لي جميلا. كل ما قرأته عنه أثر في نفسي"، مشيرة الى أنها "قرأت كتابا غير تفكيرها". 
 
وتابعت: "هذا الكتاب هو الطريق المقدس إلى الإسلام، الذي يحكي قصة شخص مسيحي اعتنق الدين الإسلامي مثلي، في الحقيقة بحثت كثيرًا وقرأت في هذا الدين، واكتشفت أنه رائع حقا".

وأضافت: "كنت أبكي وبشدة عند قراءة القرآن، خاصة أثناء شهر رمضان المبارك الماضي، وبكيت أيضا لحظة نطق الشهادتين في أحد مساجد مدريد".

يذكر أن كريم بنزيما انتقل إلى صفوف اتحاد جدة خلال صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريـال مدريد الإسباني. (روسيا اليوم)

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:24 | 2023-07-03
08:51 | 2023-07-03
05:57 | 2023-07-03
02:00 | 2023-07-03
23:00 | 2023-07-02
16:20 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website