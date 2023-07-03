بعد انتقاله الى السعودية.. صديقة كريم بنزيما تعلن إسلامها: قرأت القرآن وبكيت

كشفت عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا، صديقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، كواليس اعتناقها الدين الإسلامي في الفترة الأخيرة.

وارتبطت أوزونا البالغة من العمر 32 عاما ببنزيما (35 عاما)، في صيف العام الماضي وفقا لتقارير إعلامية.

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وقالت في مقابلة حصرية مع مجلة "إلموندو" عن لقائها الأول ببنزيما: "عندما قابلت كريم، لم أكن أعرف حقا من هو. أنا أميركية، لا أعرف الكثير عن كرة القدم! في البداية، شعرت أنه كان شخصا مختلفا".



وكشفت أنها اعتنقت الدين الإسلامي، وقالت: "حدث ذلك في أحد مساجد مدريد، حيث سمعت بعض الآيات القرآنية، فانهمرت دموعي كالأطفال. أنا إنسانة عاطفية جدا، لكنني بحثت بعد ذلك في هذا الدين، وبدا لي جميلا. كل ما قرأته عنه أثر في نفسي"، مشيرة الى أنها "قرأت كتابا غير تفكيرها".

وتابعت: "هذا الكتاب هو الطريق المقدس إلى الإسلام، الذي يحكي قصة شخص مسيحي اعتنق الدين الإسلامي مثلي، في الحقيقة بحثت كثيرًا وقرأت في هذا الدين، واكتشفت أنه رائع حقا".



وأضافت: "كنت أبكي وبشدة عند قراءة القرآن، خاصة أثناء شهر رمضان المبارك الماضي، وبكيت أيضا لحظة نطق الشهادتين في أحد مساجد مدريد".



يذكر أن كريم بنزيما انتقل إلى صفوف اتحاد جدة خلال صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريـال مدريد الإسباني. (روسيا اليوم)