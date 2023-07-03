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رياضة

وداع مبكي.. جماهير "فيسيل كوبي" ترسم صورة أسطورية لإنييستا! (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:51
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قامت جماهير فريق "فيسيل كوبي" الياباني، بتقديم وداع أسطوري للنجم أندرياس إنييستا لاعب "برشلونة" السابق، ولاعبهم الذي أعلن رحيله بنهاية تعاقده.
 
جاء هذا في مواجهة الفريق أمام نظيره كونسادول سابورو ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الياباني وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان إنييستا قد أعلن عن رحيله عن الفريق بنهاية العقد الخاص به والذي انتهى بحلول شهر تموز الجاري، بعد خمس سنوات في صفوف فيسيل كوبي.
وقامت الجماهير ونادي فيسيل كوبي بتنظيم حفل وداعي ضخم للنجم الكبير، رسموا فيه صورته واستعرضوها في الملعب واحتفل به الفريق بشكل صاخب.
 
 
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ولم يعلن "الرسّام" عن وجهته المقبلة أو إذا ما كان سيعتزل كرة القدم بعد كل ما حققه رفقة برشلونة وإسبانيا وفيسيل كوبي. (جول)
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