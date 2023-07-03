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رياضة

ما سبب وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:00
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تحدثت مدربة كمال الأجسام نيتشا، صديقة الرياضي ولاعب كمال الأجسام المشهور جو ليندنر، عن سبب وفاته، وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، إنّه توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية، وناشدت معجبيه أن يتذكروه بعمله الشاق وشخصيته الرائعة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ وفاة جو ليندنر، كانت بسبب معاناته من مرض عضلي نادر، وهو مرض العضلات المتموج وينتمي إلى اضطرابات الحركة النظمية. (روسيا اليوم)

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