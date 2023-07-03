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رياضة

"نيوكاسل" يتعاقد مع ساندرو تونالي

Lebanon 24
03-07-2023 | 23:00
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، عن التعاقد رسميا مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف فريق ميلان.

ونشر نادي نيوكاسل، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة تونالي، وكتب عليها: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".
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وأضاف: "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!". (روسيا اليوم)
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