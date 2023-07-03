إنريكي يثير الجدل حول اتفاقه مع باريس سان جيرمان

أثار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، جدلا كبيرا حول اتفاقه على تدريب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، زعمت تقارير بتوصل باريس لاتفاق نهائي مع إنريكي، وسيصدر البيان الرسمي عقب إقالة كريستوف جالتيه من منصب المدير الفني.

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وأصبح إنريكي من متابعي حساب باريس سان جيرمان الرسمي على شبكة "إنستغرام" بعد انتشار أنباء الاتفاق بين الطرفين، لكن المدرب الإسباني فجأة ألغى المتابعة لحساب باريس، ما يشير إلى وجود تغيير في العلاقة بينه وبين وسان جيرمان.