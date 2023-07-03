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رياضة

إنريكي يثير الجدل حول اتفاقه مع باريس سان جيرمان

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:00
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أثار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لإسبانيا، جدلا كبيرا حول اتفاقه على تدريب باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل.
 
 
وفي وقت سابق، زعمت تقارير بتوصل باريس لاتفاق نهائي مع إنريكي، وسيصدر البيان الرسمي عقب إقالة كريستوف جالتيه من منصب المدير الفني.
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وأصبح إنريكي من متابعي حساب باريس سان جيرمان الرسمي على شبكة "إنستغرام" بعد انتشار أنباء الاتفاق بين الطرفين، لكن المدرب الإسباني فجأة ألغى المتابعة لحساب باريس، ما يشير إلى وجود تغيير في العلاقة بينه وبين وسان جيرمان.
 
 
 
 


وذكرت تقارير مؤخرا بأن جالتيه يبقى حاليا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، للتحقيق معه بشأن اتهامه بالعنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين، عندما كان مدربا لنيس في 2021. 

وأضافت: "قضية جالتيه يمكن أن تؤثر على الوصول المحتمل للويس إنريكي". (كووورة)
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