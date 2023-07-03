عملاق سعودي ينافس اليونايتد على ضم أونانا.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود اهتمام من ناد سعودي بالتعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان.



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ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بضم أونانا، لافتا إلى أن النصر السعودي أيضا بدأ في الحصول على معلومات عن وضع الحارس.



ويرتبط أونانا بقوة بالانضمام لمانشستر يونايتد، حيث يرغب النادي الإنكليزي في تدعيم صفوفه بضم الحارس الكاميروني المميز، خاصة مع نهاية عقد ديفيد دي خيا.ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بضم أونانا، لافتا إلى أن النصر السعودي أيضا بدأ في الحصول على معلومات عن وضع الحارس.

وبحسب الموقع، فإن مصادر مقربة من الحارس أكدت أن النادي السعودي طلب المعلومات وأبدى اهتمامه بضم أونانا، موضحا أن اللاعب الكاميروني لا يزال متمسكا بالبقاء في إنتر حيث يبدي سعادته دائما بتواجده في فريقه الحالي.

وشدد الموقع على أن أونانا يرغب في اللعب على أعلى المستويات، بعد الموسم المميز الذي قدمه في عرين النيراتزوري ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.



يشار إلى أن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر، أعلن مؤخرا انتظار ناديه لوصول عرض رسمي من مانشستر يونايتد للنظر فيه. (كووورة)