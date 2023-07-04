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رياضة

أين يعيش ميسي في الولايات المتحدة الأميركية؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 02:00
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كشفت صحيفة "دايلي ميل" أن مستوى معيشة الأرجنتني ليونيل ميسي وعائلته التي اعتاد عليها في إسبانيا ومن بعدها فرنسا، لن يختلف في الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي بالفعل يمتلك شقة فاخرة في مدينة ميامي، على بعض ثوان فقط من الشاطئ الذهبي الذي تشتهر به المدينة الفاخرة.
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وبحسب موقع "كادينا سير" الإسباني، فإن ميسي، اشترى شقة في ميامي في برج بورش ديزاين الذي تم بناؤه في عام 2017.
 
 
ويرى البرغوث الأرجنتيني أن الولايات المتحدة هي المكان المثالي للاستقرار، فهو يريد لأطفاله بأن يذهبوا إلى المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة، قبل أن يلتحقوا بالجامعة.

ويقع برج بورش ديزاين على بعد ثوان فقط من الشاطئ الذهبي الذي تتميز به ميامي، كما يبعد عن ملعب إنتر ميامي 25 دقيقة فقط، كما يوفر للسكان العديد من المناظر الخلابة.

ويضم المبنى المكون من 60 طابقًا، العديد من المصاعد المصممة حصريًا لسيارات السكان، مما يسمح للمالكين بركن سياراتهم في جناحهم الخاص، بالإضافة إلى أن كل شقة تحتوي على مطعم خاص.

كما تتميز أيضًا شقة ميسي بوجود سينما داخلها وملعب جولف صغير بالإضافة إلى محاكي سباق سيارات. (جول)
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