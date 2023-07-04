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رياضة

مدرب كمال الأجسام جو ليندنر سقط جثة هامدة بين يدي صديقته.. فمن هي نيشا؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 00:30
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فقدت مدربة كمال الأجسام الموهوبة، نيشا، يوم السبت الماضي، حبيبها الألماني جو ليندنر، نجم رياضة كمال الأجسام الذي توفي بشكل مفاجئ، عن عمر يناهز 30 عاما.
وقالت نيشا التي تعمل مدربة لكمال الأجسام، أن جو ليندنر توفي بسبب تمدد في الأوعية الدموية، وكانت بجانبه في الصالة الرياضية، عندما وقع الحادث المأساوي.
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وبعد تصريحها، بدأ البحث عن من هي نيشا؟

نيشا "Nicha immapeaches" صديقة جو ليندر "Jo Lindner" هي مدربة كمال أجسام متميزة، من مواطني تايلاند وقد فازت بجوائز عديدة في مجال اللياقة البدنية، وحصلت على المركز الأول في بطولة تايلاند للعضلات في عام 2021.


واحتلت نيشا المركز الأول في "IFBB Bikini Class B 2022"، وكانت تعمل في صالة الألعاب الرياضية مع حبيبها، وكانا يدعمان بعضهما البعض، ويتابعها الآلاف من المعجبين والمتابعين عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها على موقع "إنستغرام" إلى أكثر من 157 ألف شخص.


فقدت نيشا صديقها لاعب كمال الأجسام جو ليندر في حادث مأساوي، إذ كانا يتشاركان نفس الشغف والتفاني في هذه الرياضة، إلى أن سقوطه جثة هامدة بين يدي نيشا أثار حالة من التعاطف العالمي معها، حيث قدم العديد من زملائه وأصدقائه ومتابعيه التعازي والدعوات للراحة الأبدية للفقيد، ولعائلته وزوجته نيشا الصبر والسلوان، متمنين لها تحقيق أهدافها بطريقة آمنة وصحية.


وقد عبرت نيشا عن حزنها عبر منشوراتها على حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام"، وقد شاركت الجمهور والمتابعين مأساتها وعبرت عن تقديرها لدعمهم ومواساتهم في هذا الوقت العصيب.
 
 
ما سبب الوفاة؟
 
كشفت نيشا أن وفاة صديقها كان بسبب تعرضه لتمدد مفاجئ في الأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه اشتكى من آلام الرقبة قبل 3 أيام، لكن الأوان كان قد فات عندما أدركوا خطورة الموقف، مشيرة الى أنه قبل وفاته بساعات أهداها قلادة قام بتصنيعها خصيصا لها.
وبالرغم من الصدمة والحزن الذي تعيشه، أكدت المدربة أنها ستستمر في ممارسة رياضة كمال الأجسام ومواصلة تدريب الآخرين، ومساعدتهم في تخفيف الوزن وفقد الدهون عبر الإنترنت معتمدة على قوتها وإرادتها. (روسيا اليوم)

رياضة

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