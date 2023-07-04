تياغو ألكانتارا على رادار أهلي جدة

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن نادي أهلي جدة السعودي، يستعد لبدء مفاوضات الحصول على خدمات الإسباني تياغو ألكانتارا من ليفربول الإنكليزي.

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وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد موسم رياضي واحد في الدرجة الأولى، وتعاقد مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي، كأولى الصفقات في الميركاتو الحالي.وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ناديًا سعوديًا آخر غير الأهلي، دخل على خط المفاوضات لضم الإسباني خلال الميركاتو الحالي.ويعتبر اللاعب أحد أبناء برشلونة الإسباني؛ حيث كان يُلقب بأنه "خليفة" تشافي هيرنانديز في الفريق؛ إلا أنه غادر النادي عندما رفض الجلوس على الدكة، وانتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، مستخدمًا قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك في صيف 2013.وقرر النجم الإسباني التمرد من جديد على فريقه الحالي ليفربول، حيث قام بإزالة اسم العملاق الإنكليزي، من حسابه على "إنستغرام"؛ في تأكيد على رغبته القوية في الرحيل. (win win)