Advertisement

رياضة

تياغو ألكانتارا على رادار أهلي جدة

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1083992-638240573042418469.jpg
Doc-P-1083992-638240573042418469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، أن نادي أهلي جدة السعودي، يستعد لبدء مفاوضات الحصول على خدمات الإسباني تياغو ألكانتارا من ليفربول الإنكليزي.
وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد موسم رياضي واحد في الدرجة الأولى، وتعاقد مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي، كأولى الصفقات في الميركاتو الحالي.
Advertisement


وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ناديًا سعوديًا آخر غير الأهلي، دخل على خط المفاوضات لضم الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

ويعتبر اللاعب أحد أبناء برشلونة الإسباني؛ حيث كان يُلقب بأنه "خليفة" تشافي هيرنانديز في الفريق؛ إلا أنه غادر النادي عندما رفض الجلوس على الدكة، وانتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، مستخدمًا قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك في صيف 2013.


وقرر النجم الإسباني التمرد من جديد على فريقه الحالي ليفربول، حيث قام بإزالة اسم العملاق الإنكليزي، من حسابه على "إنستغرام"؛ في تأكيد على رغبته القوية في الرحيل. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2023-07-04
02:00 | 2023-07-04
00:30 | 2023-07-04
23:00 | 2023-07-03
16:00 | 2023-07-03
14:00 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website