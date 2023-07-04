خطفه "النصر" السعودي من "برشلونة".. ماذا تعرف عن الكرواتي بروزوفيتش؟

أعلن نادي "النصر" السعودي عن التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب نادي "إنتر" الإيطالي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026، حسب تقارير صحفية، لينجح في "خطفه" رغم ملاحقات "برشلونة" له.

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وكشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن بروزوفيتش سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، لكن شبكة "سكاي" إيطاليا أكدت أنّ اللاعب سوف يحصل على 100 مليون يورو في 3 سنوات، أي أنّ راتبه يتجاوز 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحسب الصحفي الفرنسي سانتي أونا المختص في أخبار وانتقالات اللاعبين، فإن صفقة بروزوفيتش قد كلفت إدارة "النصر" 17.5 مليون يورو يستفيد منها نادي "إنتر" في مقابل الاستغناء عن لاعبه، على أن ينال الكرواتي راتباً سنوياً قيمته 25 مليون يورو خلال السنوات الثلاث التي سيحمل فيها القميص الأصفر.

ما هي الفرق التي نافست "النصر" على ضم مارسيلو بروزوفيتش؟

بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، كان أحد أهم أهداف نادي "برشلونة" الإسباني، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، قبل انسحابه من الصفقة بعد تدخل النصر، بسبب الوضع الاقتصادي للنادي.

إدارة الفريق "الكتالوني" حاولت خلال الفترة الماضية إقناع بروزوفيتش، عن طريق المدرب تشافي هيرنانديز وماتيو أليماني مدير الكرة بالنادي الإسباني، ولكن العرض السعودي كان أقوى من الجميع.

ونشر "العالمي" عبر حسابه الرسمي "تويتر"، فيديو تقديمي للاعب الكرواتي، معلقاً عليه بالقول: "كل الأعين تريده.. لكنه اختار النصر".

ومن ناحيته، وجّه بروزوفيتش رسالة إلى جماهير نادي النصر، قائلا فيها: "لا تقلقوا.. أنا اخترت النصر".

من هو بروزوفيتش؟

بدأ بروزوفيتش مسيرته الكروية في النادي المحلي "هرفاتسكي دراجوفولغاك"، قبل الانتقال منه إلى مواطنه "لوكموتيفا"، والذي كان بوابة انطلاقته إلى العالمية، عندما انضم إلى العملاق الكرواتي "دينامو زغرب".

ومثّل بروزوفيتش "دينامو زغرب"، 3 سنوات قبل الانتقال منه إلى "إنتر"، الذي خاض معه 330 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلاً 31 هدفاً وصانعاً 43 آخرين.

ومن المتوقع أن يلتحق بروزوفيتش بفريقه الجديد مباشرة في البرتغال، حيث سيخوض معسكره التدريبي الصيفي تحسباً للموسم الكروي 2023-24.