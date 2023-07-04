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رياضة

معاقبة نيمار بغرامة مالية كبيرة.. والسبب؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:00
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غُرِمَ نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا بمبلغ 16 مليون ريال برازيلي (3.3 ملايين دولار أمريكي) لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي، وذلك وفق ما أفادت به السلطات المحلية.
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وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على نيمار، وذلك حسبما أشارت أمانة المجلس.
 
 
وتابع البيان: "العقوبات تصل إلى أكثر من 16 مليون ريال وهو مبلغ حدده مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومترًا من ريو حيث يقبع قصر نجم باريس سان جيرمان".


ومن بين "عشرات المخالفات" التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى "القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة إلى إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن".

وسيكون أمام نيمار 20 يوماً للاستئناف على العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار. (win win)
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