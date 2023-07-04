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رياضة

لابورتا: ميسي رفض العودة إلى برشلونة

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:00
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كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العودة إلى النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن الأخير مدين بالمال لميسي حتى عام 2025.

وقال لابورتا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتمنى لميسي كل النجاح والتوفيق. برشلونة سيحضر لميسي تكريما ضخما تزامنا مع مرور 125 عاما على تأسيس النادي. سيكون الأمر مثاليا عندما نكرمه بعد افتتاح ملعب كامب نو الجديد".
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وتابع: "كان لدينا اتفاق مع رابطة الليغا بتخصيص جزء من مواردنا لاستعادة ميسي، ولكن والده خورخي أخبرني بأن ميسي قد قضى عاما صعبا مليئا بالضغوطات في باريس، والآن يريد اللعب بدون ضغط، لذلك رفض العودة".

وقال: "نحن مدينون لميسي بالمال حتى عام 2025 بعد قيامه بتأجيل الحصول على راتبه في عهد المجلس السابق". (روسيا اليوم)
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