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رياضة

الأهلي السعودي يعلن رسمياً ضمّ البرازيلي فيرمينو.. وهذا ما قاله الأخير بالعربية (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2023 | 02:00
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أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.
 
وحصل الأهلي على توقيع اللاعب في مدينة دبي مساء الثلاثاء، بعقد يمتدّ لثلاث سنوات.
 
 
وأعلن الأهلي رسميًا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" من خلال فيديو قدّم فيه اللاعب.
وظهر فيرمينو خلال الفيديو وهو يرتدي قميص الأهلي، قائلًا بالإنجليزية: "دائمًا ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي". وأضاف باللغة العربية هذه المرّة: "أنا فيرمينو.. للأهلي جينا".

 
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وكان اللاعب البرازيلي الدولي قد رحل عن صفوف ليفربول الإنكليزي بعد نهاية موسم 2022-23 مع انتهاء عقده. (win win)
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