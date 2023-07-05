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رياضة

رسمياً.. البرازيل تخطف مدرّب "ريال مدريد"!

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:09
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي، أن فرناندو دينيز مدرب نادي فلومينينسي، سيقود المنتخب البرازيلي حتى تولي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المسؤولية.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن المدرب الإيطالي سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي ابتداءً من كوبا أميركا 2024، التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وفقًا لمصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
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وأشار التقرير الفرنسي إلى أن هذه التصريحات التي أُدلى بها مصدر مطلع داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولم يكشف عن هويته، أن أشهراً من المفاوضات بين الإيطالي ورئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز انتهت بنجاح، حيث طالما اعتبر أنشيلوتي المفضل لدي رئيس الاتحاد البرازيلي. (جول)
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