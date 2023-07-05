4 أسباب قد تجعل ليونيل ميسي يعود نادماً إلى "الهلال" السعودي.. ما هي؟



اختار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الانتقال الى "إنتر ميامي" الأميركي، في مقابل راتب لا يتعدّى الـ60 مليون يورو، خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، رافضاً راتباً سنوياً تاريخياً يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، من "الهلال" السعودي.



Advertisement وسيحصل ليونيل ميسي في "انتر ميامي" على حصّة من أرباح شركتي "آبل" و"أديداس"، بالإضافة إلى امتلاكه أسهم في نادي "إنتر ميامي" بعد الاعتزال.



وبعيداً عن المال، هناك بعض الأمور التي قد تجعل ميسي يعود إلى الزعيم الهلالي "نادماً" في المستقبل القريب، بحسب شبكة"GOAL"، فما هي؟



1- الغيرة من كريستيانو رونالدو

سخر البعض من كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى السعودية، وقيل إنه هرب من الأضواء، في الوقت الذي ينافس فيه ميسي على أعلى مستوى في أوروبا، مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي.



لكن بعد أشهر قليلة، أدهش ميسي نفسه الجميع، وذهب إلى دوري أقل بكثير من المسابقة المحليّة في السعودية، لذلك من المتوقع أن يخطف رونالدو الأضواء من غريمه التقليدي خلال الفترة المقبلة.





2- قوّة دوري روشن السعودي

تعاقدت السعودية حتى الآن مع أسماء عالميّة كبرى، للانضمام إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، على رأسهم: كريستيانو رونالدو، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ومواطنه خاليدو كوليبالي، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيش.



انضمام هذه الأسماء العالمية، سيجعل دوري روشن ينافس أكبر المسابقات العالمية قريباً، وهو الأمر الذي قد "يغري" ليونيل ميسي، لمراجعة قراره في المستقبل.





3- قلّة متابعة الدوري الأميركي

اعتاد ميسي دائماً على أن يحظى باهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، لكن هناك في أميركا قد يجد نفسه في عزلة تامة عن العالم، فمتابعة مباريات الدوري الأميركي هي مهمّة صعبة لعشّاق النجم الأرجنتيني، إذ تُلعب مباريات كرة القدم بأميركا في الساعة الثالثة والرابعة فجراً بتوقيت الشرق الأوسط وأوروبا، وهذا التوقيت سيجعل معظم عشّاق الساحرة المستديرة، لا يستطيعون متابعة ما يُقدّمه "ليو" هناك، وهو ما قد يجعله يشعر بالندم، على الانتقال إلى "إنتر ميامي"، ورفض "الهلال" الذي من المتوقع أن يسرق الأضواء في الفترة المقبلة.

4- وضع نادي "إنتر ميامي"

يقع فريق ميسي الجديد حالياً في المركز الخامس عشر "الأخير"، في جدول ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي.

وبعد انتقال ميسي والنجم الاسباني سيرجيو بوسكيتس الى "ميامي"، قد يتحسن ترتيب الفريق في الفترة المقبلة، لكن إمكانية عدم تحقيق "إنتر ميامي" الألقاب، قد تكون عاملا قوياً في شعور ليونيل ميسي بـ"الندم"، وتفكيره في العودة الى الهلال.