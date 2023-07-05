Advertisement

رياضة

اجراءات سريعة لمنتخب لبنان تحضيراً لـ "مونديال" كرة السلة

Lebanon 24
05-07-2023 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1084435-638241507677551905.jpg
Doc-P-1084435-638241507677551905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة 16 لاعبا للبدء بالتدريبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم للرجال التي تقام في اندونيسيا واليابان والفيليبين بين 25 آب و10 ايلول المقبلين. 

وتنطلق التدريبات الاثنين المقبل الواقع فيه 10 تموز الجاري، بقيادة الجهاز الفني للمنتخب برئاسة المدرب الوطني جاد الحاج. 
Advertisement

اسماء اللاعبين المستدعين: علي حيدر، وائل عرقجي، جاد خليل، علي مزهر، علي منصور، امير سعود، كريم زينون، سيرجيو درويش، يوسف خياط، هايك قيوكجيان، كريم عز الدين، جيرار حديديان، مارك خويري، مارك خوري، نعيم رباي والاميركي المجنس لبنانيا اومري سبيلمان. 

ويلتحق يوسف خياط بالتمارين في 16 تموز، وأومري سبيلمان في 26 منه. 

ووضع اتحاد كرة السلة برنامجا تحضيريا مكثفا للمنتخب يتضمن معسكرات وخوض مباريات ودية، على ان يصدر الاتحاد تباعا نشرات اعلامية حول تحضيرات المنتخب. 

ويلعب لبنان ضمن المجموعة الثامنة مع فرنسا ولاتفيا وكندا والتي ستخوض مبارياتها في الدور الأول بأندونيسيا. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-07-05
04:30 | 2023-07-05
03:09 | 2023-07-05
02:00 | 2023-07-05
23:00 | 2023-07-04
16:00 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website