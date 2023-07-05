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رياضة
"النصر" ينافس "الهلال" على صفقة نجم "برشلونة"
Lebanon 24
05-07-2023
|
05:00
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انضم "النصر" السعودي إلى سباق التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف "برشلونة"، خلال "الميركاتو" الصيفي.
وقالت بعض التقارير الاعلامية مؤخرا إن نادي "الهلال" السعودي، تقدم بعرض للاعب وسط "برشلونة"، الإيفواري فرانك كيسي، ويدرس الأخير الموافقة عليه.
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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انضم "النصر" لمنافسة "الهلال" في سباق التعاقد مع كيسي هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "النصر" طلب معلومات من برشلونة عن صفقة كيسي، ورد النادي "الكتالوني" بطلب 20 مليون يورو.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" بأن النصر يقدر صفقة كيسي بـ15 مليون يورو فقط.
وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب الإيفواري منفتح على ترك "برشلونة"، إذا حصل على عرض يجذب اهتمامه.
بدورها، قالت سبورت الكتالونية إن إدارة النادي "الكتالوني" رفضت عرضا من "غالطة سراي" لاستعارة كيسي خلال الموسم المقبل مع خيار الشراء.(كووورة)
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