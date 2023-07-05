ما جديد "برشلونة"؟





ومهد الحساب الرسمي لـ "برشلونة"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الصفقة إذ نشر أولا صورة مظلمة للاعب الجديد.

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ولاحقا نشر فيديو يكشف فيه عن تعاقده رسميا مع إينيغو مارتينيز مدافع "أتلتيك بيلباو" السابق، وكتب: "مرحبا إينيغو". أعلن نادي "برشلونة" اليوم الأربعاء عن تعاقده مع لاعب جديد لدعم دفاع الفريق خلال الموسم المقبل 2023-2024.ومهد الحساب الرسمي لـ "برشلونة"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الصفقة إذ نشر أولا صورة مظلمة للاعب الجديد.ولاحقا نشر فيديو يكشف فيه عن تعاقده رسميا مع إينيغو مارتينيز مدافع "أتلتيك بيلباو" السابق، وكتب: "مرحبا إينيغو".

وقال برشلونة في بيان إن اللاعب سيوقع لمدة موسمين حتى 30 حزيران 2025، مع وضع شرط جزائي في عقده يبلغ 400 مليون يورو.



وسيكون إينيجو مارتينيز "32 عاما" جاهزا لبدء التدريبات بجانب نجوم "برشلونة"، حين تبدأ الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2023-2024. (كووورة)