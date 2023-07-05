حارس "باريس سان جيرمان" يغادر العناية المركزة

Advertisement

غادر الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، العناية المركزة اليوم الأربعاء، فيما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس بعد خروجه من غيبوبة، بحسب ما أفادت تقارير طبية.وسيواصل الحارس البالغ من العمر 29 عاماً تلقّي العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث أُدخل في 28 أيار بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.وقال المستشفى في تقرير أرسله إلى وسائل إعلام: لقد خرج سيرخيو ريكو من وحدة العناية المركزة، حيث كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين.وأضاف أنه اعتباراً من يوم الأربعاء، نُقل إلى جناح في المستشفى حيث سيستمر في تلقي الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى. (العربية)