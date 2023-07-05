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رياضة

برشلونة يتعاقد مع لاعب جديد... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
05-07-2023 | 14:00
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أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع إينيغو مارتينيز قادماً من صفوف أتلتيك بلباو في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي الكاتالوني إلى أن المدافع الدولي الإسباني وافق على توقيع عقد مدته عامان وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو. (العربية)
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إينيغو مارتينيز
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