برشلونة يتعاقد مع لاعب جديد... من هو؟ (صورة)

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع إينيغو مارتينيز قادماً من صفوف أتلتيك بلباو في صفقة انتقال حر.



وأشار النادي الكاتالوني إلى أن المدافع الدولي الإسباني وافق على توقيع عقد مدته عامان وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو. (العربية)

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