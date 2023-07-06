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رياضة

خطأ فادح لعدّاءة يجعلها تخسر السباق قبل النهاية بأمتار.. شاهدوا ماذا جرى

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:00
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تسبب خطأ وقعت فيه العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري من خسارة لقب سباق Peachtree Road Race، بعدما كانت على بعد أمتار قليلة من الفوز.

وأظهر مقطع فيديو العداءة تيفيري وهي تتخذ منعطفا خاطئا قبل نهاية السباق بأمتار قليلة، الأمر الذي كلفها خسارة السباق الذي تبلغ جائزته الكبرى 10 آلاف دولار.
وحسبما ذكر "سي بي إس نيوز"، فإن تيفيري كانت في صدارة العداءات بالسباق الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، وعلى بعد أمتار قليلة من خط النهاية.

ووقعت تيفيري في خطأ فادح بعدما تبعت دراجة الشرطة النارية التي ترافق المتسابقات، لتنحرف عن خط السباق الرئيسي الذي يقود للنهاية.

وبسبب هذا الخطأ، حلّت تيفيري في المرتبة الثالثة بالسباق.

وقال منظمو السباق تعليقا على الحادثة: "كانت تيفيري على مقربة من راية النهاية، لكننا نفهم أنه في خضم المنافسات يمكن أن يساء تفسير التعليمات، وتقع مثل هذه الأخطاء".
 
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