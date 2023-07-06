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رياضة

نجم ريال مدريد بجوار ميسي في انتر ميامي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:00
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أفادت تقارير صحفية باقتراب البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد السابق، من الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “ريليفو” أن نادي إنتر ميامي يخطط للتعاقد مع إدين هازارد، الذي أعلن ريال مدريد عن رحيله بنهاية موسم 2022-2023، من أجل الانضمام إلى الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
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وارتبط اسم إدين هازارد برغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليصبح ثاني صفقات الفريق بعد التعاقد مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي ارتدى قميص العالمي بعقد حتى 2026.

وبالعودة إلى إنتر ميامي، فإن النادي الأمريكي يتفاوض مع الثنائي الإسباني جوردي ألبا وإنيستا، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر، والأخير في ترتيب الدوري الأمريكي MLS، برصيد 17 نقطة من 20 مباراة.

من جانبه، لا يزال إدين هازارد يفكر في مستقبله، بعد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، بين اعتزال الكرة، أو دراسة العروض المقدمة، سواءً من إنتر ميامي أو نادي مولينبيك البلجيكي، الصاعد حديئًا إلى الدرجة الأولى، والذي يضم شقيقه كيليان هازارد.
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