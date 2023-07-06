بسبب شكوك حول جنسها.. لاعبة كرة قدم واجهت مصاعب كادت تنهي مسيرتها

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بعد أن كانت تفكر ترك كرة القدم بصفة نهائية في أعقاب الجدل حول جنسها، تسعى اللاعبة الكورية الجنوبية، بارك إيون سون، لمجدها الخاص في مونديال السيدات هذا الصيف.وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات بين 20 تموز و20 آب، وسيكون كوريا الجنوبية أحد المنتخبات الممثلة عن قارة آسيا.وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن المهاجمة البالغة من العمر 36 عاما، والملقبة بـ "بارك لاتان"، في إشارة إلى نجم كرة القدم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، كان لها مسيرة كروية غير مستقرة.وأصبحت بارك أصغر لاعبة كورية جنوبية تنضم إلى المنتخب الأول قبل كأس العالم للسيدات عام 2003 في الولايات المتحدة بعمر 17 عاما.وقالت للشبكة الأميركية: "عندما ذهبت للعب في كأس العالم لأول مرة، فإن مجرد حقيقة أنني أستطيع اللعب مع لاعبين من الطراز العالمي جعلني أشعر بالسعادة حقا".في عام 2013، سجلت بارك 19 هدفا في الدوري الكوري الجنوبي للسيدات لتصبح هدافة البطولة وتساعد فريقها على احتلال المركز الثاني في سلم الترتيب.لكن مسيرتها الكروية المتصاعدة باتت على المحك عندما تم التشكيك في جنس المهاجمة من قبل مدربين هددوا بالانسحاب من الدوري إذا لم تخضع بارك لفحص يحدد جنسها.وأثارت تلك المزاعم جدلا كبيرا في كوريا الجنوبية خلال ذلك الوقت، حيث أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا، وصفت طلب اختبار التحقق من الجنس بأنه "تحرش جنسي".وقال مجلس سيول الرياضي أيضا إن هذه المزاعم "انتهاك خطير لحقوق الإنسان" وطلب من المدربين "اتخاذ إجراءات مسؤولة" والاعتذار رسميا. في ذلك الوقت، انتقلت بارك إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتروي مشاعرها من تلك المزاعم.وكتبت في منشور على فيسبوك - حذف الآن - أنها أجرت سابقا اختبارات التحقق من جنسها للعب في كأس العالم والأولمبياد، مما جعلها "مستاءة وتشعر بالخجل".وأصر المدربون الستة الذين طالبوا بالتحقق من جنس بارك على أن مطالباتهم كانت مجرد "مزحة" وتلاشى الجدل في النهاية، ولكن تركت الأحداث ندوبا على اللاعبة. وقالت: "لقد آلمني بشدة".وتابعت: "تساءلت لماذا كنت مضطرة إلى ذلك. كنت أفكر في ترك كرة القدم، ولكن شعرت أن ذلك سيكون بمثابة الاعتراف بالادعاءات".واستغرقت بارك وقتا للخروج من تلك الأزمة، لكنها لم تتخل عن كرة القدم التي أحبتها بشدة منذ الطفولة. وانتقلت إلى نادي روسيانسكا الروسي عام 2014 ثم عادت إلى الدوري الكوري في 2015.في ذلك العام، خاضت كأس العالم للسيدات في كندا وتمكن منتخب كوريا في ذلك الوقت من بلوغ الدور ثمن النهائي.كانت تلك المشاركة الظهور الأخير لبارك مع منتخب بلادها حتى تم استدعاؤها مجددا لمونديال أستراليا ونيوزيلندا من قبل مدرب المنتخب الحالي، كولين بيل.وقالت بارك: "رغم المتاعب في مشواري، ولكن أنا الآن أستعد بشكل جيد"، معربة عن شكرها للمدرب بيل الذي منحها فرصة تعد هي الأخيرة في مشوارها.وعلى الرغم من المخاوف بشأن عمرها كونها ثاني أكبر لاعبة سنا بعد الحارسة، كيم جونغ مي، البالغة من العمر 38 عاما، فإن بارك تألقت على أرض الملعب عندما سجلت أهدافا في مباراتين وديتين متتاليتين ضد زامبيا خلال أبريل الماضي.وقالت بارك: "بصراحة لا أعتقد أنه من السهل اللعب في كأس العالم ثلاث مرات، إنها فرصة لن تأتي مرة أخرى، لذلك أريد أن أحصل على هدف يمكنني التباهي به لاحقا".من المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية، كولومبيا في أول مباراة لها في المجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات 2023 يوم 25 تموز، وقد يتحقق حلم "بارك لاتان" بتسجيل هدف مونديالي.