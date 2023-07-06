بالدموع.. والدة بطل العالم "للكونغ فو" تعرض ذهبية ابنها للبيع لهذا السبب!

عرضت والدة المصري عمر محمد شتا الحاصل على لقب بطل العالم في رياضة "الكونغ فو" في إندونيسيا، ميدالية ابنها الذهبية للبيع لمرورها بضائقة مالية.

وقالت والدة عمر محمد شتا بطل عالم في "الكونغ فو" في الألعاب القتالية، في مقطع فيديو نشره حساب "القاهرة 24"، إن نجلها بطل العالم لم يحصل على قيمة الجائزة المالية للمركز الأول على مستوى العالم، من وزارة الشباب والرياضة، والتي تبلغ 90 ألف جنيه مصري، على الرغم من حصول المركزين الثاني والثالث على الجائزة المالية.

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وأضافت أن نجلها، لعب بطولة العالم للشباب في إندونيسيا وشارك في معسكر البطولة من 1 أيار حتى انتهاء البطولة، وسافر إلى بطولة إفريقيا في الجزائر، وحصل على المركز الأول في إفريقيا، وشارك في البطولة العربية في بورسعيد وحصل على المركز الأول عربيا.









وأكدت والدة اللاعب أن نجلها يعد اللاعب الوحيد في مصر الذي حصل على المركز الأول في البطولات الثلاثة، كما حصل على البطولة الذهبية ومصر حصلت على الترتيب الثاني مناصفة مع الهند.

وأشارت والدة عمر محمد شتا أنه أمس كان التكريم المالي للفائزين بالمراكز الأولى، وفوجئنا بعدم صرف أية مبالغ مالية لنجلي محمد شتا، رغم قيمة المصاريف التي صرفت في أثناء سفره والإصابات، والتي تحملتها أسرة اللاعب. (روسيا اليوم)