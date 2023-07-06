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رياضة

مدربة ألمانيا للسيدات: إخفاقات منتخب الرجال ليست مسؤوليتنا

Lebanon 24
06-07-2023 | 16:00
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أكدت مارتينا فوس تكلنبرغ مدربة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم أن فريقها لا يشعر بأنه يقع على عاتقه مسؤولية تعويض الجماهير عن الأداء المتواضع للمنتخب الوطني للرجال، خلال مشاركته في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلاندا.
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وقالت فوس تكلنبرغ قبل المشاركة في مونديال السيدات خلال الفترة بين 20 تموز و20 اب: لا نرى أنفسنا في هذا الدور لأن لدينا طموحنا الخاص.

وأضافت: نريد الظهور بشكل رائع في كأس العالم ولا نريد مقارنتنا بمنتخب الرجال، نتطلع للمهمة التي تنتظرنا ونركز على أنفسنا. (العربية)
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