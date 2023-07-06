نجم "إنتر ميامي" غاضب.. ما علاقة ميسي؟

شن لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي رودولفو بيزارو، هجوما على قوانين الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد شائعات تفيد بأنها ستجبره على مغادرة النادي بغية إفساح المجال أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، منهيا بذلك التكنهات حول وجهة المقبلة بعد أن أمضى موسمين مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ومن أجل توفير أجر ليونيل ميسي ولكي يكون الأمر متسقا مع القانون، سيكون النادي الأميركي مطالبا بالتخلي عن أحد نجومه، ويبدو أن الأمر وقع على اللاعب المكسيكي، رودولفو بيزارو، علما بأنه يتلقى أكبر أجر في النادي حاليا وقدره 3 ملايين دولار سنويا.

وبيزارو من الرياضيين الذين يطلق عليهم اسم "اللاعب المحدد"، وهو قانون يبيح للنادي منح اللاعبين راتبا أعلى من الحد الأقصى المتاح وهو مليون ونصف المليون دولار.



وبوجود ميسي وبالراتب الضخم الذي سيتقاضاه سيكون النادي الأميركي مطالبا بالتخلي عن واحد من "اللاعبين المحددين".





وأعرب بيزارو (29 عاما) عن خيبة أمله إزاء الحديث عن إجباره على مغادرة النادي لمصلحة ميسي.



وقال في تصريحات صحفية: "اعتقد أن الأمر صعب، فلدي اتفاق (مع النادي)، واعتقد أن الأمر غريب بعض الشيء. أظن أن هذا هو الدوري الوحيد الذي يحدث فيه أمر كهذا".



وتأتي تصريحات بيزارو قبل أسابيع من وصول النجم الأرجنتيني إلى ميامي.



واللاعب المكسيكي في العام الأخير من عقده مع النادي الأميركي ولم يسجل أي هدف في آخر 12 مباراة. (سكاي نيوز)