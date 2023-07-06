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رياضة

رسمياً.. "ريال مدريد" يتعاقد مع "ميسي" تركيا لمدّة 6 مواسم

Lebanon 24
06-07-2023 | 09:55
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أعلن نادي "ريال مدريد"، اليوم الخميس، رسمياً التعاقد مع الموهبة التركية أردا غولر لمدة ستة مواسم، قادماً من صفوف نادي "فنربخشة" التركي لكرة القدم.
وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: "اتفق ريال مدريد وفنربخشة على صفقة اللاعب أردا غولر، والذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم".
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 وأضاف: "سيقام غدا، الجمعة 7 حزيران، الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت إسبانيا) في مدينة ريال مدريد، حفل تقديم أردا غولر كلاعب جديد في ريال مدريد".

 
ووفقاً لتقارير صحفية، سيدفع "ريال مدريد" 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.
 
وكان قد واجه "ريال مدريد" منافسة شرسة من غريمه التقليدي "برشلونة" على النجم الشاب الملقب بـ"ميسي" تركيا، والذي عبر عن رغبته في ارتداء قميص "الميرينغي".

وأصبح أردا غولر خامس صفقة لـ "ريال مدريد" هذا الصيف، بعد فران غارسيا وإبراهيم دياز وغود بيلينغهام وخوسيلو.
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