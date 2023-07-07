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رياضة

"باريس سان جيرمان" يخطف لاعب "ريال مدريد".. من هو؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:00
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أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، تعاقده رسميا مع ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد السابق.
 
وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي، أن أسينسيو وقع على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.
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وسينضم اللاعب الإسباني الدولي لصفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد في 30 حزيران الماضي.
 
ومهد باريس للإعلان عن الصفقة عبر حسابه على "تويتر"، حيث نشر صورة لعلم إسبانيا، ولاعب يمسك هاتفا محمولا، وكتب رسالة "أراكم في الثانية مساء (موعد الإعلان الرسمي)".

ويعد اللاعب الإسباني ثاني الصفقات الباريسية هذا الصيف بعد الإعلان عن ضم ميلان سكرينيار، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وانضم سكرينيار (28 عاما) أيضا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي. (كووورة)
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