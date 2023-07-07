Advertisement

رياضة

يقترب من مزاملة ميسي.. عرض غير متوقّع من "إنتر ميامي" لنجم "ريال مدريد" السابق

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
07-07-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1085125-638243215956717518.jpg
Doc-P-1085125-638243215956717518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحاول نادي "إنتر ميامي" الأميركي أن يصنع "فريق النجوم"، وذلك بعدما نجح في الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرجيو بوسكيتس. 
 
 والآن، وجّه الفريق الأميركي أنظاره إلى البلجيكي إيدين هازارد، لاعب "ريال مدريد" السابق. 
Advertisement
 
على رأسهم ميسي.. انهيار القيمة السوقية لنجوم كرة القدم الإسبانية
 
 
وكان قد أنهى "ريال مدريد" عقد هازارد في شهر حزيران الماضي، بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد الذي كان يمتدّ حتى صيف 2024، حيث كان البلجيكي أعلى اللاعبين أجراً في النادي، من دون وجود أي تأثير له على أرض الملعب، اذ بقي على مقاعد البدلاء في أكثر المباريات خلال فترته مع "الملكي"، بسبب الإصابات. 
 
يساويه بليونيل ميسي .. عرض غير متوقع من إنتر ميامي لإيدين هازارد! | العربية Goal.com
 
هازارد بعد ميسي في "إنتر ميامي"؟ 
وكشف موقع "relevo" الإسباني أن "إنتر ميامي" انضم إلى صفوف المهتمين بالحصول على خدمات هازارد،  ليكون بطل الدوري الأميركي في المستقبل القريب. 
تقرير الموقع أشار إلى أنه في حالة وصول المفاوضات بين "إنتر ميامي" وهازارد إلى نهاية سعيدة للطرفين، فإن البلجيكي مرشّح ليكون لاعب "فوق السقف" مثلما هو الحال مع ميسي، اذ تسمح تلك القاعدة للأندية في الدوري الأميركي، بتسجيل حتى ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المعمول به في البطولة، وفتح المجال أمام أي راتب محتمل. 
 
هازارد: لا يمكن مقارنتي بميسي.. لأنه الأفضل في التاريخ
 
وقال التقرير إن "هازارد لم يمنح إدارة النادي الأميركي ردّاً حتى الآن، اذ يملك اللاعب عدداً من العروض الأوروبية والعربية يفاضل بينها في الوقت الراهن". 
وبعد نهاية عقده مع "ريال مدريد" في ختام الموسم الماضي، قالت تقارير صحافية إنه من الممكن أن يعتزل أو أن يعود للعب في الدوري البلجيكي، لكن اللاعب قرّر عدم التسرّع والاستمتاع بالعطلة مع عائلته قبل اتخاذ القرار، فهو يريد أن يبقى في الملاعب بحسب ما نُقل عنه. 
 
 وما يزال صاحب الـ32 عاماً لاعباً حرّاً، رغم عروض من الدوري البلجيكي لضمّه، وكذلك الدوري السعودي. فهل يصبح النجم البلجيكي زميلاً للنجم الأرجنتيني ميسي في فريق "إنتر ميامي"؟ 
 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-07-07
02:00 | 2023-07-07
23:00 | 2023-07-06
16:00 | 2023-07-06
14:00 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website