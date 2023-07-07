يقترب من مزاملة ميسي.. عرض غير متوقّع من "إنتر ميامي" لنجم "ريال مدريد" السابق

يحاول نادي "إنتر ميامي" الأميركي أن يصنع "فريق النجوم"، وذلك بعدما نجح في الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

والآن، وجّه الفريق الأميركي أنظاره إلى البلجيكي إيدين هازارد، لاعب "ريال مدريد" السابق.

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وكان قد أنهى "ريال مدريد" عقد هازارد في شهر حزيران الماضي، بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد الذي كان يمتدّ حتى صيف 2024، حيث كان البلجيكي أعلى اللاعبين أجراً في النادي، من دون وجود أي تأثير له على أرض الملعب، اذ بقي على مقاعد البدلاء في أكثر المباريات خلال فترته مع "الملكي"، بسبب الإصابات.

هازارد بعد ميسي في "إنتر ميامي"؟

وكشف موقع "relevo" الإسباني أن "إنتر ميامي" انضم إلى صفوف المهتمين بالحصول على خدمات هازارد، ليكون بطل الدوري الأميركي في المستقبل القريب.

تقرير الموقع أشار إلى أنه في حالة وصول المفاوضات بين "إنتر ميامي" وهازارد إلى نهاية سعيدة للطرفين، فإن البلجيكي مرشّح ليكون لاعب "فوق السقف" مثلما هو الحال مع ميسي، اذ تسمح تلك القاعدة للأندية في الدوري الأميركي، بتسجيل حتى ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المعمول به في البطولة، وفتح المجال أمام أي راتب محتمل.

وقال التقرير إن "هازارد لم يمنح إدارة النادي الأميركي ردّاً حتى الآن، اذ يملك اللاعب عدداً من العروض الأوروبية والعربية يفاضل بينها في الوقت الراهن".

وبعد نهاية عقده مع "ريال مدريد" في ختام الموسم الماضي، قالت تقارير صحافية إنه من الممكن أن يعتزل أو أن يعود للعب في الدوري البلجيكي، لكن اللاعب قرّر عدم التسرّع والاستمتاع بالعطلة مع عائلته قبل اتخاذ القرار، فهو يريد أن يبقى في الملاعب بحسب ما نُقل عنه.

وما يزال صاحب الـ32 عاماً لاعباً حرّاً، رغم عروض من الدوري البلجيكي لضمّه، وكذلك الدوري السعودي. فهل يصبح النجم البلجيكي زميلاً للنجم الأرجنتيني ميسي في فريق "إنتر ميامي"؟



