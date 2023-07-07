Advertisement

رياضة

رونالدو يهاجم البرازيل بسبب فينيسيوس.. ما القصة؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1085152-638243263868701924.jpg
Doc-P-1085152-638243263868701924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شن الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو دا ليما، هجوماً قوياً على بلاده، وضرب المثل بنجم ريال مدريد فينيسيوس، وكثرة المدربين الأجانب في الدوري المحلي.
وقال رونالدو عبر بودكاست "Mano a mano" الشهير ببلاده: "نحن لا نحضر اللاعبين جيداً ولا نحسن قدراتهم الفنية، فينيسيوس لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بيسراه والآن في إسبانيا أصبح أحد أهم لاعبي العالم!".
Advertisement


وأضاف: "فيني وصل أوروبا دون أي تحضير ولا تدريب، لسنوات المواهب تبقى في بلادنا مثل الجواهر التي لم يهتم بها أحد وفينيسيوس مثال صارخ، عندما وصل لمدريد والكاستيا هناك ظن الكثيرون أنه سيعود للبرازيل بسبب عدم جاهزيته".

وختم: "البرازيل تحتاج خمس أو ست سنوات للقيام بالقفزة، الاتحاد يستثمر كثيراً في التدريب وهذا سيغير الكثير، أعرف أن سيتم انتقادي وسيقولون إن رونالدو يفضل الأجانب ولا يملك الانتماء لبلاده، الآن في الدرجة الأولى نملك 10 مدربين من خارج البرازيل". (جول)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-07-07
02:00 | 2023-07-07
23:00 | 2023-07-06
16:00 | 2023-07-06
14:00 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website