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رياضة
رونالدو يهاجم البرازيل بسبب فينيسيوس.. ما القصة؟
Lebanon 24
07-07-2023
|
05:00
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شن الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو دا ليما، هجوماً قوياً على بلاده، وضرب المثل بنجم ريال مدريد فينيسيوس، وكثرة المدربين الأجانب في الدوري المحلي.
وقال رونالدو عبر بودكاست "Mano a mano" الشهير ببلاده: "نحن لا نحضر اللاعبين جيداً ولا نحسن قدراتهم الفنية، فينيسيوس لم يكن يعرف كيف يتحكم بالكرة بيسراه والآن في إسبانيا أصبح أحد أهم لاعبي العالم!".
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وأضاف: "فيني وصل أوروبا دون أي تحضير ولا تدريب، لسنوات المواهب تبقى في بلادنا مثل الجواهر التي لم يهتم بها أحد وفينيسيوس مثال صارخ، عندما وصل لمدريد والكاستيا هناك ظن الكثيرون أنه سيعود للبرازيل بسبب عدم جاهزيته".
وختم: "البرازيل تحتاج خمس أو ست سنوات للقيام بالقفزة، الاتحاد يستثمر كثيراً في التدريب وهذا سيغير الكثير، أعرف أن سيتم انتقادي وسيقولون إن رونالدو يفضل الأجانب ولا يملك الانتماء لبلاده، الآن في الدرجة الأولى نملك 10 مدربين من خارج البرازيل". (جول)
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