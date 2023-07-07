أزمة جديدة بين باريس سان جيرمان ونيمار

تحدثت تقارير في فرنسا عن أزمة جديدة محتملة بين باريس سان جيرمان، ونجمه البرازيلي نيمار قبل انطلاق الموسم الجديد.



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وذكرت الصحيفة أن اللاعب حصل على إذن خاص من ناديه للاستمرار في البرازيل، من أجل حل مشكلته مع القضاء في بلاده بسبب أزمة بناء بحيرة صناعية بمنزله، والتي كادت تتسبب بالقبض على والده. اللاعب الذي غاب لفترات طويلة بنهاية الموسم المنصرم بسبب الإصابة، كان يفترض أن يعود الأسبوع الماضي إلى العاصمة الفرنسية ليبدأ عمليات التأهيل، لكنه لم يعد كما كان مقرراً إلى باريس من أجل بداية تحضيرات الموسم الجديد المخصصة له بسبب عمليته الجراحية في الكاحل اذار الماضي، وفقاً لـ ليكيب الفرنسية.وذكرت الصحيفة أن اللاعب حصل على إذن خاص من ناديه للاستمرار في البرازيل، من أجل حل مشكلته مع القضاء في بلاده بسبب أزمة بناء بحيرة صناعية بمنزله، والتي كادت تتسبب بالقبض على والده.

وأوضح التقرير أن اللاعب يخضع للتدريبات في بلاده وتم وضع نظامًا خاصًا له من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، ولكن يتوقع حضوره قبل العاشر من تموز، موعد بداية المعسكر الرسمي للفريق تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي. (جول)