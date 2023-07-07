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رياضة

ما سرّ زيارة مبابي إلى موطنه؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:00
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن مهاجمه كليان مبابي وصل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في زيارة أضفى عليها طابع السرية، وفقا لشبكة "RFI".

وسيزور المهاجم الباريسي مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".
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ونقلت شبكة "RFI" تصريحات لمدير القرية التي سيقيم فيها مبابي "هاتفي يرن باستمرار، الكل يريد معرفة موعد وصول مبابي، ومحاولة رؤيته والتقاط صورة معه".

وأضاف: "الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال مبابي، لا تختلف كثيرا عن إجراءات استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". (روسيا اليوم)
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