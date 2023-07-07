رئيس البرازيل ينتقد أنشيلوتي: لماذا لم يحلّ مشكلة المنتخب الإيطالي؟

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انتقد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا اختيار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم.وقال في مقابلة لقناة "إس.بي.تي نيوز" الإخبارية البرازيلية: أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي. لو كان يودّ حلّ مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحلّ مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية؟"وقال إنه يؤيد المدرب فيرناندز دينيز، الذي سيواصل قيادة فريق فلومينينسي في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية المنتخب بشكل مؤقت.وتابع: دينيز يسيطر على غرفة الملابس. وفي كرة القدم، يجب أن يسيطر المدرب على الفريق ليقدم عملا جيدا.وقال الرئيس البرازيلي إن كرة القدم في بلاده تعاني من تراجع جودة اللاعبين في الأعوام الأخيرة. (العربية)